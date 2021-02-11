شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: مصر أول من قدم الدعم للسودان وعلاقات تاريخية قوية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر هي أول دولة تقدم الدعم لدولة السودان وهناك تعاون ودعم متبادل وتاريخي بين البلدين، وأن الدولة مرت بحراك كبير خلال الآونة الماضية، بعد أن كانت الأوضاع مغايرة لما يرغب في الشعب السوداني، ومنذ اللحظة الأولى لهذا الحراك، إنحازت مصر لما يرتضيه الشعب السوداني، وكان العديد من الدول التي كانت تدعي أنها شريكة للسودان، كانوا مترددين في قرارهم ودعمهم لأي جهة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردى، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "مصر الآن تؤسس نمط علاقات جديد، وتحصد ما زرعته بجهدها على مدار سنوات مضت، واكتسبت احترام وتقدير بالغ من كل دول إفريقية وقت رئاستها للاتحاد الإفريقى، وبدأت تتعامل الدول الإفريقية كما لو أنها تتعامل مع مصر لأول مرة، وكان هناك تشارك في النمو على مستوى القارة، وأصبحت شبه مقياس لكل من سيتولى هذا المنصب الدولي الهام".

وقال: "مصر أدركت أن دولة جنوب السودان، شقيق هام وشريك رئيسي في منظومة علاقاتها بالجنوب، وكانت أول زيارة لرئيس مصري لعاصمة جنوب السودان كانت للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه زيارة سيسجلها التاريخ، وتلك الزيارة سبقها انفتاح كامل بين الدولتين، والجميع يتشارك في معادلة أمن قومي مستقر".