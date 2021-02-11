شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر يهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل للمريخ.. ويؤكد: نهضة عليمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وشعبًا؛ بوصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، مؤكداً أن هذا الإنجاز المهم يأتي تتويجاً لتراكم معرفي ونهضة تعليمية وعلمية رعتها الحكومة عبر سنواتٍ وعقود.

وقال "مطر" في بيان صحفي اليوم إن هذه المهمة الفضائية الفريدة، التي عمل الفريق الإماراتي على إنجازها، تضع العرب على خريطة التميز العالمي في المجال المعرفي، وتؤكد قدرتهم الالتحاق بركب الحضارة المعاصرة في جانبها العلمي والمعرفي، وتُعيد إلى الأذهان ما سبقت إليه الحضارة العربية من فتوحاتٍ علمية في عصرها الزاهر".

وأكد "مطر" أن وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ يعد خطوة تاريخية في حياة الأمة تعكس قيمة العلم في حياة الأمم والشعوب؛ ويفتح المجال لمشاركة العرب في تطوير علوم الفضاء.

يذكر أن "مسبار الأمل" الذي وصل إلى كوكب المريخ أول مهمة عربية تحقق هذا الإنجاز بعد رحلة استمرت 7 أشهر قطع خلالها مسافة 494 مليون كيلو متر، وسيتاح للمسبار البدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي والمناخ حول سطح كوكب المريخ.

وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى التحية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعباً، ولكل نوابغها الذين خططوا وصمموا لوصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ.

وكتب الرئيس السيسى، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تابعت بكل فخر وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة فى مجال البحث العلمى، تبشر بنهضة علمية في المنطقة العربية".

وأضاف: "تحية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعباً ولكل نوابغها الذين خططوا وصمموا لهذه التجربة فى محاولة خلق واقع جديد رغم كل التحديات البالغة في الوقت الراهن".

وتابع: "لن تكون التجربة نهاية المطاف فى استكشاف آفاق جديدة فى عالمنا الكبير، فالعقل العربى طموح لا يعرف المستحيل".