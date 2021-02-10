بني ملال.. الأساتذة المتعاقدون يشلون الحركة والأمن يستنفر عناصره- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - شهدت مدينة بني ملال، اليوم الأربعاء، مسيرة إحتجاجية ضخمة للأستادة المتعاقدين في إطار برنامج نضالي التصعيدي سطرته التنسيقة الوطنية للمتعاقيد للمطالية بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

وطالب لحسن هلال، أستاذ متعاقد، في تصريح لـ“اليوم 24”، بإدماج الاستاذة اسوة بباقي الأطر التعليمة الأخرى، مشيرا إلى أن التعاقد هو عمل سري يجب التصدي له، بحسب قوله.

من جهتها، قالت الأستاذة مريمة، إن الشكل الاحتجاجي الذي قررته التنسيقة، واجهته السلطات الأمنية بحصار شديد، لمختلف المسيرات التي جاءت ايضامؤكدة أن التظاهرة جاءت أيضا احتجاجا على قرار المحكمة بخصوص مقتل الأستاذ عبد الله حجيلي، الذي توفي سنة 2018 متأثرا بالضربات التي تعرض لها خلال مشاركته إلى جانب إبنته “الأستاذة المتعاقدة” في المبييت الليلي، بحسب قولها.

واعتبرت المتحدثة، أن هذه الاحتجاجات هي معركة مستمرة كلما استمر نظام التعاقد في المغرب، مضيفة، “رهان المسؤولين على الوقت هو رهان فاشل والتنسيقية مصممة على التصعيد في كل زمان و مكان مناسبين”.