فيروس “كورونا”.. تقليص ساعات حظر التجول الليلي بموريتانيا

جدة - عبدالحي حسين - قررت السلطات الموريتانية، تقليص ساعات حظر التجول، اعتبارا من ليلة الأربعاء إلى الخميس، وذلك بتأخيره إلى منتصف الليل عوض الساعة الثامنة مساء، التي كانت قد أقرتها، منذ 13 دجنبر الماضي، في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لتفشي موجة ثانية من جائحة (كوفيد – 19).

وأوضح مجلس الوزراء الموريتاني، في بيان، عقب اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أنه “قرر تغيير وقت حظر التجول، حيث أصبح من منتصف الليل إلى الساعة السادسة صباحا، وذلك حرصا على تخفيف العبء على المواطنين”.

وأكد المجلس، في المقابل، على ضرورة الاستمرار في مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من تفشي الجائحة.

من جهته، صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، سيدي ولد سالم، بأن مجلس الوزراء قرر تحديد منتصف الليل موعدا جديدا لبدء سريان حظر التجول، بدلا من الساعة الثامنة مساء.

وأوضح ولد سالم، خلال لقاء صحفي، أن تقليص ساعات حظر التجول جاء بناء على عدة عوامل، ذات طابع اجتماعي ومهني، مضيفا أن الفئات الهشة تأثرت بإجراء حظر التجول.

وأشار إلى أن تراجع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد لا يعني القضاء على الوباء، مؤكدا أن الرفع التام للإجراءات الاحترازية سيكون في الوقت المناسب “عندما يزول الخطر”.

وكانت الحكومة الموريتانية قد اتخذت، على إثر تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، في البلاد، يوم 13 مارس 2020، جملة من التدابير الفورية الوقائية، شملت حظر التجول الليلي، الذي تم تخفيفه، في عدة مناسبات.

وسجلت وزارة الصحة الموريتانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و35 حالة شفاء، في حين لم تسجل أي حالة وفاة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة، في البلاد، إلى 16 ألفا و902 إصابة، منها 427 حالة وفاة.