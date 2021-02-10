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منظمة التعاون الإسلامي تهنئ الإمارات بنجاح "مسبار الأمل"

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محمد الفلاح - الأربعاء 10 فبراير 2021

هنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دولة الإمارات بنجاح مهمة "مسبار الأمل" ودخوله في مدار المريخ.

 

وأصبحت الإمارات بذلك الدولة العربية والإسلامية الأولى التي تحقق هذا السبق والإنجاز التاريخي والدولة الخامسة عالمياً.

 

وأعرب الأمين العام عن فخر واعتزاز المنظمة بهذا الإنجاز الذي يعد مفخرة تضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تسطرها الإمارات بجهود أبنائها وكفاءاتهم، ورسالة إلى الشباب العربي والمسلم بأن العزيمة والطموح والمثابرة هي السبيل إلى تخطي التحديات والوصول إلى الإنجازات العالمية ووضع بصمة على خارطة الإنجازات العلمية والحضارية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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