شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمين جامعة الدول العربية يدين الاعتداء الإرهابي الجبان على مطار أبها والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقتين - 12:15 صباحًا, 11 فبراير 2021 م
المناطق - وكالات
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم مطار أبها الدولي، واصفاً ما تمارسه الميليشيا الإرهابية من استهدافٍ للمدنيين بالعمل الجبان وجريمة حرب مُشينة.
وشدد أبو الغيط في بيان له على حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها ضد هذه الاعتداءات الإرهابية.