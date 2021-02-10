شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: نؤيد المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن مواصلة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة يؤكد الخطر الذي تمثله على الأمن والاستقرار بالمنطقة، واستمرار تحديها السافر للقانون الدولي والإنساني باستهداف المدنيين والمناطق المدنية.

وطالبت بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن في لجم تلك الأعمال لما تمثله من تهديد صارخ للأمن والسلم الدوليين.

وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة ، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.