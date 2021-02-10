شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن»: لن نبادر برفع العقوبات لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة لن تبادر برفع العقوبات لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، حسب مقطع من مقابلة لبرنامج Face the Nation عبر قناة CBS.

وحين سألته مذيعة CBS نورا أودونيل: "هل سترفع الولايات المتحدة العقوبات أولاً من أجل إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات؟"، سريعًا أجاب بايدن: "لا"، ثم أومأ برأسه مؤكدًا عندما سألته أودونيل ما إذا كان يتعين على إيران التوقف عن تخصيب اليورانيوم أولا.

وقال الرئيس الأمريكي، إنه لم تسنح له الفرصة بعد للاتصال بالرئيس الصيني شي جينغ بينغ، مضيفا أنه لا يوجد سبب لعدم الاتصال به.

وأضاف بايدن أن زعيم الصين ليس قدر ضئيل من الديمقراطية، لكنه "ذكي للغاية وصعب للغاية".

وتابع: "لكن السؤال هو - لقد قلت له طوال الوقت، لسنا بحاجة إلى صراع، ولكن ستكون هناك منافسة".

وحول العلاقة بين البلدين، قال بايدن: "لن أفعل ذلك بالطريقة التي فعلها ترامب. سنركز على قواعد اللعب الدولية".