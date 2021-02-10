شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يدين بشدة الاعتداء الجبان على مطار أبها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الحكومة اليمنية بشده الاعتداء الإرهابي الجبان الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية في بيان، وقوف اليمن حكومةً وشعباً مع المملكة، وتأييدها للإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها وسلامة مواطنيها.

وأشار البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) إلى استمرار الميليشيا الإرهابية في انتهاكها الصارخ للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة في الاستهداف المباشر للمسافرين والأعيان المدنية، وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة بوصفها جريمة حرب.

وطالبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، المجتمع الدولي بأن يضطلع بمسؤولياته لوضع حد للتصرفات غير المسؤولة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.