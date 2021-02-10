شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدين استهداف مطار أبها: الهجوم يقوّض السلام باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي عن إدانة الولايات المتحدة الأمريكية، للهجوم الذي نفذه الحوثيون واستهدف مطار أبها الدولي بالمملكة، مشيرةً إلى أن الحوثيين بتلك الهجمات يظهرون رغبة في إطالة أمد الأزمة اليمنية.

وقالت ساكي في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض اليوم: "إن هذا الهجوم يقوّض الجهود الرامية لإحلال السلام باليمن"، مؤكدةً مواصلة واشنطن العمل على إنهاء الأزمة اليمنية عبر الطرق الدبلوماسية.