العامري يطالب المالية البرلمانية بالحفاظ على مستحقات المحافظات المنتجة للنفط

بغداد - ياسين صفوان - طالب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاربعاء، اللجنة المالية البرلمانية بالحفاظ على مستحقات المحافظات المنتجة للنفط.

وقال العامري في بيان، "نطالب اللجنة المالية بتخصيص المتبقي من المبالغ المستحقة للمحافظات المنتجة للنفط والغاز من تخصيصات البترو دولار والتي لايتم تمويلها لهذا العام لتنفيذ المشاريع الاستثمارية بالاجل في تلك المحافظات وبضمان وزارة المالية لتلك المبالغ".

وأضاف أن ذلك يأتي "للحفاظ على مستحقات تلك المحافظات الدستورية والقانونية".