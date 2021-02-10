ترحيب أوروبي بنجاح الحوار الفلسطيني بالقاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحب الاتحاد الأوروبي بنجاح الحوار الفلسطيني الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة حول الانتخابات الفلسطينية.

وقال ممثل الاتحاد الاوروبي في القدس سفين كون فون بورغسدورف، إنه "أرحب بالأخبار الطيبة من لقاءات الفصائل الفلسطينية حول الانتخابات العامة والتي استضافتها القاهرة".

وأضاف، في بيان تلقته ”الخليج 365”، أن "الوحدة الفلسطينية واحترام المبادئ الديمقراطية أساسيان لضمان عملية انتخابية حرة ونزيهة".

ويعتبر هذا الترحيب هو الأول على المستوى الدولي منذ إعلان الفصائل الفلسطينية، أمس الأول الثلاثاء، توصلها إلى اتفاق في العاصمة المصرية حول الانتخابات.

وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت نجاحها بعد جهود مصرية، في التغلب على أخر العقبات أمام إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا الشهر الماضي إلى انتخابات تشريعية في 22 مايو/أيار ورئاسية في 31 يوليو/تموز يعقبها استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني في 31 أغسطس/آب.

وستكون هذه أول انتخابات تشريعية منذ عام 2006 وأول انتخابات رئاسية منذ عام 2005.