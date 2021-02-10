اليمن: رصدنا سفن إيرانية تحمل السلاح للحوثيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الأربعاء، إن مليشيا الحوثي انقلبت على مخرجات الحوار الوطني باليمن في 2012 بتشجيع إيران

وكشف عوض بن مبارك في في مقابلة مع فضائية ten المصرية، مساء الأربعاء، عن أن اليمن رصد سفن إيرانية كانت تصل محملة بالكامل بالسلاح لدعم الحوثيين، مضيفا: "لدينا أدلة كثيرة على الدعم الإيراني لمليشيا الحوثي".



وطالب وزير الخارجية اليمني إيران باحترام دول الجوار وعدم التدخل في شؤونها وأن تركز على قضاياها الداخلية، مستنكراً التصريحات الإيرانية الرسمية التي تجاهر بالسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء



وعن تصنيف الحوثي كجماعة الإرهابية قال بن مبارك، إن التصنيف الأمريكي للحوثيين كجماعة إرهابية لم يكن متعلقا باليمن، لكن كان يحقق أهدافاً معينة لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأضاف وزير الخارجية اليمني أن الإدارة الأمريكية الجديدة تقول إنها ستلغي تصنيف الحوثيين كجماعة الإرهابية حتى لا تكون هناك تأثيرات على الوضع الإنساني.



وأكد أن قرار تصنيف الحوثيين يشكل ورقة ضغط سياسي بيد المجتمع الدولي على الانقلابيين ، لافتا إلى أنه يأمل في استخدام قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بما يحقق مصلحة الشعب اليمني.



وأضاف أن الإدارة الأمريكية الجديدة وضعت قضية اليمن ضمن أولوياتها، مستطردا: "لكن رسائل الإدارة الأمريكية الجديدة ستقرأ بشكل خاطئ من جانب الحوثيين والإيرانيين وستزيد معاناة اليمن".



وعلق عوض بن مبارك على كارثة سفينة صافر، بقوله: "كارثة خزان صافر ستعاني من المنطقة لأجيال قادمة".



ويحمل الخزان "إف إس أو صافر" على متنه أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ومتوقف شمال ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، فيما يحذر خبراء من وقوع كارثة بيئية في حال تحطمه.