«الفيروس الصيني».. مختبر ووهان بريء

كتب - المحرر السياسي:

كوفيد -19، «الفيروس الصيني» حسب تسمية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي شغل العالم، وشلّ حركته في سابقة لم تعرف لها البشرية مثيلاً، ليس صينياً، على ما يبدو.

أنهى فريق منظمة الصحة العالمية المكون من 13 خبيراً الذي وصل إلى ووهان في 14 يناير/ كانون الثاني، مهمة تقصي الحقائق التي كُلف بها عدد من خبراء الصحة العالميين تحت مظلة المنظمة، وسط إشادات متكررة بالتسهيلات التي قدمتها الصين للوفد الذي أجرى تحرياته في مدينة ووهان الصينية المتهمة بأن الفيروس انطلق منها.

وقد تعلّم العالم من تجاربه مع المنظمات الدولية، سواء منظمة الطاقة النووية، أو الصحة العالمية، أو غيرهما، أن تلك المنظمات تعمل غالباً وفق قواعد يحددها القانون الذي صدرت بموجبه وينظم أنشطتها بما يكفل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. إلا أن ذلك لا يعني أن كل المهمات التي تنفذها أي منها تتسم بالشفافية والنزاهة المطلقة، خاصة أن الدول الكبرى تكون لها عادة حصة الأسد في تمويلها أولاً، ثم في آليات تشكيل مجالس إدارتها، وتعيين كبار المسؤولين فيها.

وبالعودة إلى مهمة وفد منظمة الصحة العالمية إلى ووهان، فقد أشاد بيتر داشاك رئيس الوفد في تصريح لوكالة أسوشييتد برس، بتعاون السلطات الصينية والتسهيلات التي قدمت له، قائلاً: «طلبوا منا أن نسمي الأماكن التي نود زيارتها وأعطيناهم قائمة بها. وقد قمنا بزيارة جميع الأماكن من دون استثناء، وعاينا كل ما أردنا معاينته». يذكر أن الوفد زار في آخر يوم له مختبر «BSL-4» الذي يخضع لإجراءات عزل مشددة، والذي ارتبطت به شائعات تسرب مزعوم للفيروس، أو الأصل الصناعي المحتمل ل«كوفيد – 19».

وأكد الوفد أن مدينة ووهان كانت مفتوحة بشكل لم يكونوا يتوقعونه، مشيداً بالدور الذي قام به علماء صينيون، خاصة نائب رئيس معهد ووهان لعلوم الفيروسات.

وينتظر أن يجري الوفد الذي بدأ مهمته بعد أشهر من المفاوضات بين منظمة الصحة العالمية وبكين، دراسة تفصيلية للبيانات والمعلومات التي جمعها قبل أن يعد تقريره الذي يقدمه لمنظمة الصحة العالمية.

مواقف وإيحاءات

منذ اتهام الصين لأول مرة، بتسريب الفيروس في إطار حرب جرثومية متخيلة مع الولايات المتحدة، انقسم العالم بين مصدق، ومكذب لمثل هذه الأخبار التي تحتاج إلى الكثير من الجهد والوقت لإثبات صحتها، خاصة أنها لا ترتبط بواقعة مادية، أو جغرافية، بل ترتبط بالبحث العلمي الذي هو من اختصاص النخب التخصصية في العالم. وقد استبعد فلاديمير ديدكوف، الخبير الروسي في فريق خبراء منظمة الصحة العالمية، احتمال تسرب فيروس كورونا المستجد من مختبر معهد ووهان لعلم الفيروسات.

وشدد ديدكوف، وهو أيضاً نائب مدير معهد باستور لبحوث علم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة في مدينة سان بطرسبرج، على أن منشأة مختبر معهد ووهان لعلم الفيروسات، مشيدة وفق أفضل المعايير التخصصية، ومن الصعب جداً تخيل حدوث تسرب من هناك.

وأضاف: «كان من المهم لبعثتنا زيارة مثل هذه المؤسسة، للتواصل مع الزملاء، والاطلاع على تفاصيل تنظيم كل شيء فيها. كان واضحاً للجميع أن التنظيم جيد، ولم ينتقص أي من أعضاء الوفد من الإجراءات المتبعة».

وأشاد خبراء منظمة الصحة العالمية بالعاملين في معهد ووهان الذين وصفوهم بالكوادر المؤهلة ذات السنوات الطويلة من الخبرة في علم الفيروسات، بما فيها فيروسات كورونا، ولديهم العديد من النتائج المثيرة للاهتمام.

وفد المنظمة والتجاذبات السياسية

في ظل غياب التفسير العلمي لمنشأ الفيروس حتى الآن على الأقل، والتطورات الميدانية التي تؤكد ظهور سلالات متحورة عنه، ومدى خطورتها،ومع غياب الإجابة عن سؤال من يتحمل مسؤولية تفشي الوباء، سارعت دوائر صنع القرار في بعض الدول لاستغلال هذه الظاهرة في تحقيق مآرب سياسية في نزاع مفتوح، خاصة بين الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب الذي عانى فشلاً ذريعاً في مواجهة الكارثة، والصين التي تهدد مصالح واشنطن على أكثر من صعيد، خاصة المجال التقني.

وقد كانت الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي مارست ضغوطاً على منظمة الصحة العالمية التي حجبت عنها التمويل، للبحث في مسؤولية الصين عن تفشي الوباء الذي أطلق عليه ترامب اسم «الفيروس الصيني».

وحتى في عهد الإدارة الجديدة طلبت الولايات المتحدة منذ أيام من منظمة الصحة العالمية الضغط على الحكومة الصينية لمعالجة 3 ملفات تتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أنها تشارك معلومات ستساعد فريق التحقيق التابع للمنظمة الدولية. وأضافت الخارجية أن الملفات الثلاثة التي على الحكومة الصينية معالجتها تتعلق أولاً بمرض عدة باحثين في معهد ووهان لعلوم الأمراض في خريف عام 2019، أي قبل تشخيص أول حالة إصابة بالوباء، بأعراض تتطابق مع الأعراض الشائعة للإصابة بمرض «كوفيد-19» والأمراض الموسمية.

كما طلبت واشنطن من المنظمة التحقيق في اتهام معهد ووهان لعلوم الفيروسات بعدم الشفافية بشأن دراسة أعدها باحثون في المعهد منذ عام 2016 حول التركيبة الجينية لفيروس كورونا، ومن قبله فيروس سارس في الوطواط.

وقد حذرت الصين من تدخل السياسة في عمل فريق الخبراء الزائرين من منظمة الصحة العالمية، بعد دعوات من الولايات المتحدة لإجراء تحقيق «قوي وواضح» في منشأ الفيروس.

وأكدت وسائل إعلام حكومية صينية في الفترة الأخيرة أن الوباء ربما انطلق خارج الصين في دولة غربية قد تكون إسبانيا، أو إيطاليا، أو حتى الولايات المتحدة، وأن الفيروس دخل إلى الصين من خلال واردات الأغذية المجمدة.

وتبدي بكين شعوراً راسخاً بالارتياح حيال مهمة الوفد الذي تقول إن نتائج أبحاثه سوف تستغرق زمناً طويلاً.

ورغم كل هذا اللغط هناك من يتحدث عن المشكلة بروح المسؤولية العلمية بعيداً عن التجاذبات والمصالح السياسية. ويقول البروفيسور ديل فيشر، رئيس وحدة تفشي الأمراض في منظمة الصحة العالمية: «إنه يأمل في أن ينظر العالم إلى التحقيق في ووهان على أنه مهمة علمية». وأضاف: «الأمر لا يتعلق بالسياسة أو بمن يلقى عليهم اللوم، بل بالوصول إلى إجابة موضوعية عن سؤال علمي حيث يعتقد معظم العلماء أن الفيروس نتج عن تطورات طبيعية في دورة حياة الفيروسات».