شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعلن فرض عقوبات على القادة العسكريين في ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-رويترز

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن انقلاب الأول من فبراير/شباط في ميانمار وأي كيانات مرتبطة بهم. وأضاف بايدن أن واشنطن ستحدد المجموعة الأولى من الأهداف هذا الأسبوع وستفرض ضوابط مشددة على التصدير، كما ستكون مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية. وطالب بايدن قادة الانقلاب بالتخلي عن السلطة والإفراج فوراً عن القيادات الديمقراطية في البلاد.