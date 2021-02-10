تظاهرات طلابية ترفض إنشاء شرطة خاصة بالجامعات في اليونان



أثينا: «أ.ف.ب»

وقعت حوادث خلال تظاهرة ضمت آلاف الطلاب، الأربعاء، أمام البرلمان اليوناني في أثينا، خلال مناقشة مشروع قانون مثير للجدل لنشر وحدة شرطية خاصة، في الجامعات. وتحدى خمسة آلاف شخص بحسب الشرطة، قرار الحكومة بحظر التجمعات لأكثر من مئة شخص لاحتواء تفشي فيروس «كورونا».

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق الحشود أمام البرلمان، حيث أوقفت الشرطة 20 شخصاً على الأقل. وخلال التظاهرة رفع الطلاب لافتات دانت «استبداد» الحكومة و«عدم التشاور» مع المسؤولين الجامعيين قبل اتخاذ مثل هذا الإجراء.

وأعلن نقابي عبر مكبر للصوت «نريد الملايين للجامعات والأبحاث، وليس لإنشاء وحدة شرطة خاصة بالجامعات».

وفي سالونيكي ثاني مدن البلاد (شمال) تظاهر ألف طالب، وفقاً للشرطة. ووقعت حوادث صغيرة بعدما ألقى أشخاص زجاجة حارقة على عناصر من وحدة مكافحة الشغب التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع.

ومساء الخميس، سيتم التصويت في البرلمان على مشروع القانون الذي أعدته وزارتا التربية، وحماية المواطنين، وينص على إنشاء وحدة خاصة تضم ألف شرطي لضمان أمن الجامعات التي غالباً ما تشهد أعمال عنف، وفقاً للحكومة.

لكن حزب «سيريزا»، أبرز أحزاب المعارضة (يسار) يعتبر الإجراء منافياً للديمقراطية ويلغي وضع استقلالية الجامعات الذي لا يسمح للشرطة بالتدخل فيها إلا بطلب من مديريها.

وانتشار الشرطة في الجامعات موضوع حساس جداً في اليونان، بعد القمع الدموي الذي مارسته قوات الجيش والشرطة في تشرين الثاني/نوفمبر 1973، بحق حركة طلابية في معهد «البوليتكنيك» في أثينا ضد المجلس العسكري حينها. وحكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس التي وصلت إلى الحكم قبل أكثر من عام ونصف العام، جعلت «من الأمن أولويتها» وزادت عديد قوات الأمن.