شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب متهم بالتحريض على تمرد خطر.. وجورجيا تبدأ تحقيقاً جنائياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب، رويترز

قال ممثلو الادعاء الديمقراطيون أمام مجلس الشيوخ، الأربعاء، خلال محاكمة الرئيس السابق، إنّ دونالد ترامب أمضى أسابيع وهو يؤجج المؤيدين؛ بإخبارهم أنّ الانتخابات سُرِقت، ثم بات «محرضاً رئيسياً على تمرد خطر» طاول مبنى «الكابيتول».

وقال رئيس فريق الادعاء جيمي راسكين: «ستظهر لكم الأدلة أن الرئيس السابق ترامب لم يكن متفرجاً بريئاً»، وأنّه «تخلى عن دوره كقائد أعلى للجيش وصار محرضاً رئيسياً على تمرّد خطر». وأضاف: «وعندما وقعت أعمال العنف، كما كان متوقعاً واجتاحت الفوضى هذه الهيئة ومجلس النواب، سنبيّن لكم أنه تخلى تماماً عن واجبه كقائد أعلى للجيش لوقف العنف وحماية الحكومة».

إلى ذلك، يحقق ممثلو الادعاء في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية في محاولات دونالد ترامب تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية الجنوبية لعام 2020، وفقاً لرسالة اطلعت عليها «رويترز»، الأربعاء، وهو ثاني تحقيق جنائي يواجهه الرئيس السابق.

وأرسلت فاني ويليس المدعية العامة للمقاطعة رسالة تطلب فيها من مسؤولي حكومة الولاية الاحتفاظ بالوثائق، ومنها تلك المتعلقة باتصال الرئيس آنذاك ترامب بسكرتير الولاية الجمهوري براد رافينسبرجر؛ للضغط عليه من أجل «العثور» على المزيد من الأصوات.

وجاء في الرسالة أن «هذه المسألة ذات أولوية قصوى، وأنا واثقة من أن حيازتنا للمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم المحتملة، مثل المقابلات والوثائق ومقاطع الفيديو والسجلات الإلكترونية ستكون مفيدة».

وأضافت: «تُعد هذه الرسالة إشعاراً بوجوب الاحتفاظ بجميع السجلات التي يُحتمل أن تكون مرتبطة بإدارة الانتخابات العامة لعام 2020، مع إيلاء عناية خاصة للسجلات التي قد تكون دليلاً على محاولات التأثير على تصرفات من أداروا تلك الانتخابات».