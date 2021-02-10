داو جونز يخطف ارتفاعاً قياسياً.. وأسهم أوروبا تمحو المكاسب

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بشكل طفيف إلى مستوى قياسي في جلسة الأربعاء المتقلبة حيث استوعب المستثمرون مجموعة جديدة من أرباح الشركات بالإضافة إلى البيانات التي تظهر تضخم ضعيف.

وارتفع المؤشر 61.91 نقطة أو 0.2% إلى مستوى إغلاق قياسي عند 31437.74 نقطة. وخلال الجلسة انخفض داو جونز 150 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بأقل من 0.1%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.3% حيث تكبدت أسهم أمازون ومايكروسوفت وأبل خسائر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 0.3% في يناير، متطابقًا مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم داو جونز. لم يتغير مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، الشهر الماضي.

وقال كيث بوكانان، كبير مديري المحفظة في جلوبالت: «أحد المخاوف هو أن التضخم سيبدأ في السيطرة بسبب الكثير من التحفيز النقدي والمالي، مما سيؤدي إلى تدخل وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي». وتابع: «أي أخبار تشير إلى أن التضخم سيكون أقل لفترة أطول سوف يؤخر رد الفعل المحتمل لسحب بعض التحفيز مرة أخرى.»

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء إن السياسة النقدية بحاجة إلى البقاء «متكيفة بصبر» لدعم الاقتصاد الذي لا يزال يواجه تحديات في سوق العمل. وقال رئيس البنك المركزي للنادي الاقتصادي في نيويورك إن صورة التوظيف «ما زالت بعيدة» من حيث يجب أن تكون.

وقفز سهم أندر أرمر بأكثر من 8% بعد الإعلان عن تحقيق أرباح فصلية مفاجئة حيث تعززت المبيعات من خلال النمو الرقمي القوي. وبرز سهم موقع تويتر الذي قفز بنسبة 13.2% بعد أن تغلبت شركة التواصل الاجتماعي على توقعات أرباح وول ستريت.

وأفادت أكثر من 60% من شركات ستاندرد آند بورز عن أرباح ربع سنوية، وتجاوز 83% منها تقديرات أرباح وول ستريت، وفقًا لتحليل «سي إن بي سي».

تشهد وول ستريت شهر فبراير قوياً حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 5% حتى الآن حيث ظل المستثمرون متفائلين بشأن التحفيز الإضافي لـ كوفيد-19.

وكشف الديمقراطيون في مجلس النواب عن تفاصيل اقتراح الدعم الذي تضمن 1400 دولار شيكات مباشرة مع عمليات التخلص التدريجي أسرع من الفواتير السابقة. والتقى الرئيس جو بايدن ووزيرة الخزانة جانيت يلين بالرؤساء التنفيذيين لـ جيه بي مورجان، وول مارت، وجاب يوم الثلاثاء لمناقشة المزيد من الإغاثة الاقتصادية.

الأسهم الأوروبية

وأغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض الأربعاء، إذ دفع نزول في وول ستريت عن مرتفعات غير مسبوقة أوروبا لمحو مكاسب سابقة تحققت بدعم من نتائج أعمال إيجابية لشركات منها سوسيتيه جنرال، والتي غذت تفاؤلا حيال تعاف اقتصادي أكبر.

وطغت خسائر في أغلب القطاعات على مكاسب للأسهم المرتبطة بالسلع الأساسية والبنوك، مما جعل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي يهبط 0.2 بالمئة.

وباستثناء داوجونز، نزلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت بعد بلوغها قمم غير مسبوقة عند الفتح، إذ نزل المؤشر ناسداك المجمع الذي تشكل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه 0.4 بالمئة بعد سلسلة من المكاسب. وقادت أسهم التكنولوجيا الخسائر في أوروبا، مسجلة أسوأ أداء يومي في أسبوعين.

وكانت أغلب المؤشرات الأوروبية قد صعدت في التعاملات الصباحية مع ترقب المستثمرين مؤشرات على إحراز تقدم على صعيد حزمة التحفيز المقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار.

ساعد تحفيز نقدي ومالي غير مسبوق ستوكس 600 على الارتفاع بنحو 50 بالمئة منذ انهياره إلى أدنى مستوياته في سنوات في مارس آذار 2020. والمؤشر الآن على بعد خمسة بالمئة فقط من بلوغ أعلى مستوياته على الإطلاق، إذ تتزايد الآمال في تعاف اقتصادي أسرع.

وكانت نتائج الأعمال محط تركيز، إذ قاد سهم سوسيتيه جنرال المكاسب على المؤشر كاك 40 الفرنسي بقفزته 2.9 بالمئة بعد تجاوزه توقعات الأرباح في الربع الرابع من العام.

لكن كاك 40 تكبد خسارة، إذ أظهرت بيانات أن الإنتاج الصناعي الفرنسي جاء دون المتوقع في ديسمبر بالرغم من رفع إجراءات إغلاق مرتبطة بفيروس كورونا. (وكالات)