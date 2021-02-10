شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى مستوى للبلاتين في 6 سنوات.. وقفزة 3% للبلاديوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع البلاتين إلى أعلى مستوى له في ست سنوات بدعم الرهانات على أن انتعاش الطلب الصناعي وقواعد الانبعاثات الأكثر صرامة التي من شأنها أن تضغط على المعروض من المعدن المستخدم للحد من التلوث في السيارات والشاحنات.

وقفز المعدن بأكثر من 4.4% إلى 1,247.10 دولار للعقود الآجلة تسليم أبريل في بورصة نيويورك.

و يتم تداول السلعة بخصم كبير على معدن البلاديوم الشقيق، والذي يستخدم أيضاً بشكل أساسي في المحولات الحفازة. وقفز البلاديوم أكثر من 3% خلال اليوم إلى 2351 دولاراً.

وأدى التفاوت في الأسعار بين الاثنين، فضلاً عن اللوائح الأكثر صرامة بشأن الانبعاثات، إلى زيادة التوقعات بأن البلاتين سيشهد استخداماً أكبر.

وتفوق البلاتين على العديد من نظرائه هذا العام بعد أن أمضى معظم عام 2020 متخلف عن الركب. وتحسنت توقعات أسعار المعدن بشكل كبير بعد التعطل في مصفاة رئيسية في جنوب إفريقيا، والتي من المحتمل أن تبقي السوق في حالة عجز هذا العام، وفقًا لمجلس الاستثمار العالمي في البلاتين.

وكان الطلب القوي على الاستثمار من أولئك الذين يتوقعون اللحاق بالذهب والبلاديوم داعما أيضا. وقالت جورجيت بويل، كبيرة المحللين الاستراتيجيين للمعادن الثمينة في بنك إيه بي إن أمرو إن، «التفاؤل بشأن التوقعات الخاصة بالطلب الصناعي والطلب على السيارات، ولوائح الانبعاثات الأكثر صرامة، وضعف الدولار، جميعها أدت إلى ارتفاع البلاتين».

وأضافت: «على المدى الطويل، هناك احتمالية أكبر بكثير لارتفاع السعر». (بلومبيرج)

