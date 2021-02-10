شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين بشكل طفيف في يناير، إذ دفعت الأُسر المزيد مقابل البنزين وظل التضخم الأساسي عند مستوى معتدل، إذ تواصل الجائحة التأثير على سوق الغمل وقطاع الخدمات.

وقالت وزارة العمل الأمريكية الأربعاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.3 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.2 بالمئة في ديسمبر. وفي الاثني عشر شهرا حتى نهاية يناير، ارتفع المؤشر 1.4 بالمئة عقب زيادته 1.3 بالمئة في ديسمبر.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.3 بالمئة وزيادة 1.5 بالمئة على أساس سنوي. (رويترز)