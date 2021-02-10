ملكية الأجانب والخليجيين في 7 شركات عقارية تقترب من 10 مليارات سهم



ارتفع عدد الأسهم التي يملكها الأجانب والخليجيون في 7 شركات عقارية إماراتية إلى نحو 9.6 مليار سهم بقيمة سوقية وصلت إلى 22 مليار درهم في نهاية الثلث الأول من شهر فبراير/فبراير الجاري وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن الأسواق المالية المحلية.

ويأتي الارتفاع المسجل في ملكية الأجانب والخليجيين في رؤوس أموال الشركات العقارية الإماراتية بعد لجوء هذه الشريحة من المستثمرين إلى زيادة حجم استثماراتهم في شركات القطاع منذ بداية العام 2021.

وتعد شركات العقار الوطنية من أنشط الشركات المدرجة في الأسواق المالية من حيث معدل دوران أسهمها، ونسبة العوائد التي يمكن أن يحققها المستثمر من خلال الاستثمار في رؤوس أموالها.

وجاءت شركة إعمار العقارية بالمركز الأول من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية والخليجية المستقطبة، فقد وصل عدد الأسهم التي تملكها هذه الشريحة من المستثمرين في الشركة 2.56 مليار سهم وبقيمة سوقية تصل الى أكثر من 10 مليارات درهم بتاريخ 10 فبراير.

أما على مستوى ملكية الأجانب والخليجيين من أسهم شركة الدار العقارية فقد بلغت 2.095 مليار سهم تصل قيمتها السوقية إلى نحو 7.8 مليار درهم.

وبلغ عدد الأسهم التي يملكها الأجانب والخليجيون في رأس مال شركة داماك العقارية نحو 2.45 مليار سهم بقيمة سوقية تصل إلى 3.18 مليار درهم تقريبا خلال فترة الرصد.

وتوزعت بقية ملكيات هذه الشريحة من المستثمرين على شركات ديار والاتحاد العقارية إضافة إلى شركات إعمار للتطوير العقاري ورأس الخيمة العقارية. (وام)