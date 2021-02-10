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بايدن يخضع لاختبار كورونا كل أسبوعين

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيخضع لاختبار الكشف عن فيروس المستجد (كوفيد-19) كل أسبوعين كإجراء احترازي، رغم تلقيه جرعته الثانية من لقاح "فايزر" في وقت سابق من العام الجاري.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، "إن اللقاح يقدم حماية بنسبة 95% من فيروس كورونا، ولكنها ليست حماية بنسبة 100%".

وأضافت أن طبيب الرئيس الأمريكي يعتقد أنه قرار منطقي وحكيم بإجراء اختبارات عشوائية للرئيس كل أسبوعين لمراقبة حالته الصحية، مشيرة إلى أن آخر مرة خضع فيها بايدن لاختبار كورونا كان الخميس الماضي، وأثبت نتيجة سلبية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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