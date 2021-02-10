محافظ أسيوط يعلن إعادة فتح بنك الإسكندرية "فرع البداري"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، إعادة تشغيل بنك الإسكندرية بمدينة البداري، وذلك بعد تواصله مع الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي لتشغيل البنك بصورة عاجلة.

جاء ذلك عقب تلقي المحافظ إخطارًا من محمد حسن، رئيس مركز ومدينة البداري، يفيد ورود شكاوى من أهالي البداري وتضررهم من قرار توقف العمل بفرع بنك الإسكندرية.

وقال محافظ أسيوط، إنه جرى إعادة تشغيل فرع البنك ابتداءًا من غد الخميس لتقديم جميع الخدمات للمواطنين وتسهيلًا لإجراء تعاملاتهم البنكية وصرف وإيداع أموالهم ومرتباتهم.