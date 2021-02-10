السيطرة على حريق بسيارة أنابيب دون إصابات في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالوادي الجديد، اليوم الإربعاء، من السيطرة على حريق نشب في سيارة أنابيب غاز بواحة الخارجة.

تلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد باندلاع حريق في سيارة أنابيب بالكيلو 130 طريق الخارجة أسيوط، ولم يسفر الحريق عن مصابين أو أي خسائر في الأرواح.

وانتقلت قوة من الشرطة، والإطفاء، والإسعاف، وبدأت رفع آثار الحادث، وإعادة حركة المرور مرة أخرى.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.