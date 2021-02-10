خبير في اللجنة الوطنيّة للصحة بالصين : فيروس "كورونا" ربّما إنتشر في مناطق أخرى قبل ووهان

اسماعيل عبد الحي - قال خبير في اللجنة الوطنية للصحة بالصين اليوم، الثلاثاء 9 فيفري 2021، إن فيروس كورونا ربما كان ينتشر في مناطق أخرى قبل رصده في مدينة ووهان بوسط البلاد في أواخر عام 2019.

ووفق ما نقلته "روسيا اليوم"، قال ليانغ وان يان خلال ندوة صحفية، في ختام زيارة فريق تقوده منظمة الصحة العالمية لووهان إستمرت شهرا، إن الفيروس لم يكن ينتشر بصورة كبيرة في المدينة قبل أواخر 2019.

ويكشف فريق خبراء منظمة الصحة العالمية المكلف بالبحث في منشأ وباء كورونا اليوم، عن أولى العناصر التي توصل إليها في هذا الصدد، بعد أربعة أسابيع قضاها في ووهان الصينية التي ظهر فيها الوباء في ديسمبر 2019.

وكانت ووهان المكان الأول في العالم الذي أعلن فيه عن أولى إصابات كوفيد-19 في ديسمبر 2019.