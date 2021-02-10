لقاح "سبوتنيك V" يجتاز مرحلة الإستشارات العلميّة في إنتظار تسجيله رسميًّا في الإتحاد الأوروبي

اسماعيل عبد الحي - أنهت وكالة الأدوية الأوروبية إستشاراتها مع منتج لقاح "سبوتنيك V" الروسي، وأصبح الآن من الممكن التقدم لتسجيل اللقاح في سوق الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن متحدث بإسم الوكالة الأوروبية للأدوية "يمكننا القول أن مركز غاماليا الروسي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة قد إجتاز مرحلة الاستشارات العلمية مع الوكالة الأوروبية بشأن تطوير لقاح سبوتنيك V ، وكخطوة مقبلة يمكن للشركة (مصنع لقاح سبوتنيك V) إعداد طلب لتسجيله".

وأوضح المصدر أن "عملية الإستشارات العلمية هي عملية أثبتت نجاعتها في الوكالة الأوروبية للأدوية، وهي متاحة لجميع الشركات لتسهيل إعداد برامج الإنتاج. وستقوم الوكالة بتقديم المشورة بناء على أحدث النصائح العلمية".

وقال المتحدث إن الوكالة الأوروبية لم تتلق بعد طلبا من منتج لقاح "سبوتنيك V" الروسي، مشيرا إلى أنه يمكن مناقشة توقيت الحصول على تصريح من الوكالة لدخول السوق الأوروبية بعد إستلام مثل هذا الطلب.

بدوره أعلن صندوق الاستشمار الروسي المباشر (RDIF) أنه قدم طلبا في 29 جانفي الماضي، وحصل على تأكيد قبول الطلب، مضيفا أن المدة اللازمة للحصول على الموافقة مرتبطة بالمنظم الأوروبي (الوكالة الأوروبية للأدوية).

وقال صندوق الاستثمار الروسي إن منتج اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، وممثلي الوكالة الأوروبية للأدوية أجروا إستشارات علمية يوم 19 جانفي الماضي.

المصدر: نوفوستي