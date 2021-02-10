تطبيق "فايسبوك ماسنجر" يتعرّض لعطلٍ عالمي

اسماعيل عبد الحي - رصدت تقارير صحفية عالمية تعرض تطبيق "فايسبوك ماسنجر" للتراسل الفوري، إلى عطل عالمي.

وأشار موقع "داون ديتكتور" المعني بأخبار أعطال المواقع الإلكترونية المختلفة، إلى تعرض "فايسبوك ماسنجر" لعطل تقني.

ورصد الموقع أن هذا العطل بدأ في صباح اليوم الثلاثاء 9 فيفري 2021.

وأوضح الموقع أن 42% من المستخدمين عانوا من مشاكل في إستقبال وإرسال الرسائل عبر الدردشات المختلفة، فيما عانى نحو 32% منهم من مشاكل في تسجيل الدخول إلى حساباتهم عبر "فايسبوك ماسنجر"، بينما واجه 26% من مستخدمي "فايسبوك ماسنجر" من مشكلة في التواصل مع الخوادم الخاصة بالتطبيق.

وتركزت معظم المشاكل في "فايسبوك ماسنجر" في مناطق متفرقة من الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أوروبا وفي بعض الدول بالشرق الأوسط.

ولم تصدر شركة "فايسبوك" حتى الآن، بيانا رسميا حول ذلك العطل أو سببه أو التوقيت المتوقع أن يتم إصلاحه فيه.

سبوتنيك