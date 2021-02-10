مطالبة باعتقال مقرب من نافالني

أصدرت السلطات الروسية الأربعاء، مذكرة توقيف جديدة تستهدف مساعدا مقربا للمعارض أليكسي نافالني وهو ناشط وصفته موسكو بـ«الخائن» بعدما دعا إلى فرض عقوبات أوروبية على روسيا.

وهناك أمر توقيف أساسا في روسيا بحق ليونيد فولكوف الذي يقيم في ليتوانيا.

وقالت محكمة باسماني في موسكو لوكالة فرانس برس، إنه تم إدراجه في قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين في رابطة الدول المستقلة، التي تضم معظم الجمهوريات السوفياتية السابقة وهي حليفة لروسيا.

وأوضحت المتحدثة باسم المحكمة إيرينا موروزوفا أن فولكوف مطلوب بتهمة «تحريض قاصرين على ارتكاب أعمال غير قانونية» في إشارة إلى تظاهرات غير مصرح بها جرت في يناير في مختلف أنحاء روسيا. تبلغ العقوبة القصوى لهذه الجنحة السجن ثلاث سنوات.