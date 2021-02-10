الإرهاب الحوثي يستهدف المدنيين مجددا في مطار أبها الدولي

شهد مطار أبها، صباح الأربعاء، اعتداءً إرهابيا جبانا استهدف المدنيين، وذلك من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. وبدأت قصة الاستهداف عندما حلقت طائرات مسيرة ومفخخة وذلك منذ ساعات الصباح الأولى، الأمر الذي نتج عنه اصطدام إحداها بمدرج المطار.

ووفقا لما أكدته مصادر «دوت الخليج»، فقد استهدفت الطائرة المسيرة طائرة مدنية كانت تستعد لاستقبال المسافرين، وتطايرت شظايا من الطائرة المسيرة والمفخخة بعد انفجارها في أرضية المطار، الأمر الذي نتج عنه إصابة الطائرة المدنية، فنشب حريق فيها استدعى تدخل قوات الدفاع المدني في المطار، وتمت السيطرة عليه في فترة قصيرة جدا. وأضافت المصادر أنه لم تتم تسجيل أي إصابات خطيرة سوى حالة اختناق تعرض لها أحد موظفي خدمات الإنقاذ في المطار.

أضرار كبيرة

تعرضت طائرة تابعة لخطوط طيران «أديل» إحدى شركات الخطوط الجوية السعودية لأضرار، كما لم تتأثر مرافق المطار نتيجة الاستهداف الغاشم، سوى من بعض الشظايا المتناثرة الناتجة عن الانفجار. وأكدت المصادر أنه تم إسعاف الموظف الذي تعرض للاختناق، ومن ثم تم إغلاق المطار بالكامل في تمام الساعة الواحدة ظهرا وذلك بعد عملية الاستهداف، ثم أعيد افتتاح المطار مرة أخرى بعد الساعة الثانية، إلا أن الجهات المختصة عادت وأغلفت المطار بشكل مؤقت بعد الساعة 03.38 عصرا، وذلك بسبب التهديدات المستمرة للمطار.

تجدر الإشارة إلى أن طائرة الركاب المدنية من نوع «إيرباص 320» وعدد مقاعدها 126.

جريمة حرب

نشرت الصورة الأولية لنتيجة الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطار أبها، حيث نتج عنه حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران، وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، مضيفا أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب، وقال: «نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين».

ويأتي الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها بعد إعلان التحالف اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا تجاه السعودية صباح أمس، وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين، أطلقتهما الميليشيا الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وأضاف: «سنتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني». وتواصلت خلال الأيام الماضية إدانات دولية لاستهداف الحوثيين للأراضي السعودية، فقد أدانت الإدارة الأمريكية، مساء الإثنين «هجمات الحوثيين وسلوكهم البغيض ضد المدنيين»، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: «نحن ملتزمون بدعم السعودية والدفاع عن أراضيها ضد هجمات الحوثيين».

3 هجمات منفصلة

قبل أيام، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض 4 طائرات مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية، وكشف أن الطائرات تم اعتراضها في 3 هجمات منفصلة. كما أدانت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة باربرا وود وورد، هجمات الحوثيين المستمرة ضد السعودية، ورحبت بعودة حكومة اليمن إلى عدن لاستعادة الخدمات العامة، وأكدت دعم جهود رئيس الوزراء لتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي الذي يحتاجه اليمنيون.