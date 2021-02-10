انسحاب بايدن يشجع إرهابيي اليمن

ذكرت الباحثة الرئيسية في مركز سياسة الأمن الأمريكي، فيكتوريا كوتس، في مقالها أنه قد يكون انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من اليمن بمثابة غصن زيتون لطهران تحسبا لمشاركة دبلوماسية متجددة، لكن من غير المرجح أن يستجيب النظام الإيراني لأي اتصال عندما يشعر بضعف من الولايات المتحدة.

فطوال الحملة الرئاسية لعام 2020، أشار كل من جو بايدن ونائبته كمالا هاريس إلى عزمهما على إنهاء الدعم الأمريكي للجهود العسكرية التي تقودها السعودية ضد الإرهابيين الحوثيين الذين يحاولون تثبيت نظام ديني متطرف على غرار إيران في الحدود الجنوبية للمملكة.

كما أصدر بايدن، يوم الخميس، استعدادا للمشاركة الدبلوماسية مع طهران، إعلانا رسميا عن انتهاء المشاركة الأمريكية في اليمن.

فتنازل الرئيس الاستباقي يحمل أملا ضئيلا في النجاح وإمكانية كبيرة لجعل الوضع السيئ أسوأ.

استرضاء العدو

أشارت كوتس إلى أن هذا التحول في السياسة يرسل إشارة خطيرة إلى المنطقة؛ مفادها أن الولايات المتحدة ضعيفة ومتضاربة، وأن دعمها لحلفائها يتذبذب.

مبينة أنه لا ينبغي على أمريكا أن تقوض حليفا رئيسيا أثناء تلقيه الذخيرة الحية من الأعداء الذين يكرهونها في محاولة غير مجدية لاسترضاء طهران أو تسجيل نقاط سياسية محلية مع ناخبين معادين للسعودية.

علاوة على ذلك، فإن الهجمات المتصاعدة التي تعطل مضيق باب المندب ستكون بمثابة ضربة قاسية للاقتصاد الدولي الذي لا يزال يعاني من الوباء وتعطيلا كبيرا محتملا لإمدادات الطاقة في لحظة حساسة - وكلاهما سيؤثر بشكل مباشر وسلبي على الولايات المتحدة.

مصدر الهجمات

كان هجوم الحوثيين الأخير على المملكة بمثابة اختبار لتصميم الإدارة الجديدة لجو بايدن، ويظهر إعلان يوم الخميس أنها تفتقر إلى ذلك.

فالحوثيون والحرس الثوري الإيراني، المصنفة كمنظمات إرهابية أجنبية من قبل إدارة ترمب، سيشجعان الآن لمحاولة هجمات أكثر تطورا وبعيدة المدى. وذكرت كوتس أنه في 23 يناير، بعد ثلاثة أيام فقط من تنصيب بايدن، أطلق الحوثيون - المدعومون من الحرس الثوري الإيراني صاروخا أو طائرة مسيرة باتجاه الرياض، استهدف المدنيين بشكل عشوائي (بمن فيهم الأمريكيون) والبنية التحتية المدنية في الرياض أو بالقرب منها، والتي اعترضتها الدفاعات الجوية السعودية.

لذا اضطرت وزارة خارجية بايدن إلى إصدار بيان رسمي يدينه، ويتعهد بدعم دفاع المملكة العربية السعودية. وبعد أسبوعين، واصل بايدن حديثه بالدفاع عن المملكة، ولكن ليس على حساب القضاء على مصدر الهجمات.