7 استهدافات حوثية لمطار أبها

14 فبراير 2016

التصدي لصاروخ من نوع «قاهر 1»، حاول استهداف مطار أبها، ودمرته الدفاعات الجوية.

11 أبريل 2018

التصدي لطائرة دون طيار حاولت استهداف المطار.

26 مايو 2018

إحباط هجوم إرهابي بطائرة دون طيار اقتربت من مطار أبها.

12 يونيو 2019

إصابة 26 مدنيا في استهداف للمطار إثر سقوط مقذوف في صالة القدوم.

23 يونيو 2019

نجم عن استهداف مطار أبها استشهاد مقيم من الجنسية السورية، وسقوط 21 جريحا من جنسيات مختلفة.

قائمة المصابين تضم: 13 سعوديا، و4 من الهند، و2 من مصر، و2 من بنجلاديش.

تضرر 18 مركبة، بالإضافة لبعض الأضرار المادية البسيطة.

31 أغسطس 2020

استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، من خلال طائرة مفخخة دون طيار، اعترضتها قوات التحالف.

10 فبراير 2021

اعتداء إرهابي نفذته ميليشيات الحوثي، مستهدفة المطار، والسيطرة على حريق طال طائرة مدنية به نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران.