إدانات دولية

توالت الإدانات الدولية لجريمة الحرب التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها، وهو الاستهداف الثاني الأكثر ضرار بعد استهداف يونيو 2019، وأدانت عدة دول غربية وعربية ومنظمات دولية، الاعتداء الإرهابي الذي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي في السعودية

مصر

نددت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها في جنوب المملكة العربية السعودية، وكذلك مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها العدائية التي تستهدف أراضي المملكة.

أكدت مصر مجددا تضامنها ووقوفها، حكومة وشعبًا، مع السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلا عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار الإقليمييّن.

الأردن

دانت وزارة الخارجية الأردنية قيام ميليشيات الحوثيين باستهداف مطار أبها، والذي أدى إلى إصابة طائرة مدنية واشتعالها.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان الذي يستهدف المنشآت المدنية ويعرض حياة المسافرين المدنيين الأبرياء للخطر.

كما أكد على موقف المملكة الثابت والرافض لاستمرار هذه الهجمات الإرهابية الجبانة المتكررة، والوقوف المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.

البحرين

وزارة خارجية مملكة البحرين دانت هي الأخرى وبشدة إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية طائرتين دون طيار تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية واستهدافها مطار أبها.

وشددت وزارة الخارجية على موقف مملكة البحرين «الثابت والراسخ الداعم بقوة للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولكل ما يحفظ أمنها واستقرارها والمتضامن معها فيما تتخذه من تدابير وإجراءات في مواجهة هذه الأعمال الجبانة التي تستهدف الأعيان والمدنيين وزعزعة الأمن، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات التحالف الدولي في اعتراض الطائرتين والتصدي لهما».

البرلمان العربي

قال رئيس البرلمان العربي إن الاعتداء على مطار أبها الدولي عمل إرهابي خسيس يؤكد الطبيعة الإرهابية لميليشيا الحوثي الانقلابية.

وطالب عادل بن عبدالرحمن العسومي بتحرك عاجل وفوري للمجتمع الدولي لمحاسبة هذه الميليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الداعم والممول لها، عن الجرائم التي تقوم بها وانتهاكاها الدائم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد العسومي تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

البيت الأبيض

دان البيت الأبيض الهجوم على مطار أبها وأكد في بيان أن واشنطن ستواصل العمل للتوصل لحل سلمي في اليمن. من جانبها، قالت الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستقف مع الحلفاء في السعودية لوقف الهجمات الحوثية المدعومة من إيران، كما أن العودة للعقوبات بين خيارات التعامل مع الحوثي، وأن رفع الميليشيا من قائمة الجماعات الإرهابية كان لتحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن. وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية: «ندين بشدة أي هجوم ضد السعودية، وحان الوقت لتوقف ميليشيات الحوثي هجماتها ضد دول المنطقة».

الأمم المتحدة

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من الهجمات الإرهابية التي تقوم بها المليشيات الحوثية في اليمن ضد الأعيان المدنية في المملكة. وقالت:«نحن قلقون وندين هجمات الحوثيين على مطار أبها». من جانبها صدرت إدانات عدة من الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين ولبنان للهجوم الغاشم الذي هدد حياة المدنيين في المطار.