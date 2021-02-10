ميليشيا الحوثي تخرق 3 قوانين دولية تحرم تهديد أمن المطارات

نصت قوانين مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) على أن الهجمات الإرهابية والتدخلات غير المشروعة في الطيران المدني تشكل جريمة خطيرة تخالف القانون الدولي، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن 2309 و2395 و2396 فيما يتعلق بالأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين جراء الأعمال الإرهابية. وسبق أن أدان «الإيكاو»، في يونيو 2019، التفجيرات الإرهابية التي تعرض لها مطار أبها، لكن الميليشيا الحوثية الإرهابية كررت هذه الجريمة أمس عبر استهداف المطار مرة أخرى، مما أدى إلى نشوب حريق في إحدى الطائرات. وعبر المجلس عن تضامنه مع شعب وحكومة المملكة، وتنديده بالجماعات الإرهابية التي تستهدف الطيران المدني الدولي بمسافريه ومنشآته وعملياته، مستنكرا كذلك الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، والهجوم على المدنيين والبنى التحتية للطيران المدني.

نص قوانين المنظمة

لما كانت أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني الدولي قد أصبحت تشكل التهديد الرئيسي لتطوره الآمن والمنظم، ولما كان الطابع المتغير لتهديد الأعمال الإرهابية، بما فيها شن الهجمات باستخدام نظم الطائرات الموجهة عن بُعد ضد الطائرات المدينة، الأمر الذي يعرض أرواح الأشخاص في الطائرات وعلى الأرض للخطر، ولما كانت جميع أعمال التدخل غير المشروع ضد الطيران المدني تشكل جريمة خطيرة تخالف القانون الدولي، وتضع الاتفاقيات في عين الاعتبار قرارات مجلس الأمن، التابع الأمم المتحدة، 2309 (2016) و2395 (2017) و2396 (2017) فيما يتعلق بالأخطار التي تهدد

السلامة والأمن الدوليين جراء العمليات الإرهابية، وقرار 2309 الخاص بأمن الطيران، فإن الجمعية العمومية:

01 تدين بشدة جميع أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني بغض النظر عن مكان وأسباب ارتكابها وهوية مرتكبيها.

02 لوحظ بشعور من المقت جميع أفعال ومحاولات أفعال التدخل غير المشروع التي تهدف إلى تدمير الطائرات المدنية وقتل الأشخاص على متنها وعلى الأرض.

03 تناشد جميع الدول الأعضاء أن تؤكد تأييدها الحازم سياسة «الإيكاو» الثابتة، وذلك بتطبيق أكثر إجراءات الأمن فاعلية سواء بشكل فردي أو بالتعاون فيما بينها، للوقاية من أفعال التدخل غير المشروع، ومعاقبة المرتكبين والمخططين والراعين والممولين والمتآمرين في أي فعل من هذه الأفعال.

04 مواصلة العمل كأولوية عاجلة على إجراءات منع أفعال التدخل غير المشروع، على أساس التوجيه الإستراتيجي المقدم في إطار إستراتيجية «الإيكاو» الشاملة لأمن الطيران (ICASS)، وتأمين أداء هذا العمل بأعلى درجة من الكفاءة والاستجابة

المادة 22 من اتفاقية جنيف الرابعة

تنص المادة على أنه «لا يجوز الهجوم على الطائرات التي يقتصر استخدامها على نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس، أو نقل الموظفين الطبيين والمهمات الطبية، بل يجب احترامها عند طيرانها على ارتفاعات وفي أوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين أطراف النزاع المعنية».

كما خالفت ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، الفقرة «ب» من المادة «15» من الاتفاقية الدولية نفسها، حيث استهدفت الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري في أثناء إقامتهم بهذه المناطق.

القوانين والاتفاقيات التي خرقتها عصابة الحوثي

- قرارات مجلس الأمن 2309 و2395 و2396 فيما يتعلق بالأعمال الإرهابية

- قوانين مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)

- عدد من المواد الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة.

- جريمة حرب حسب ميثاق الأمم المتحدة

- ينتهك اتفاقية شيكاغو للطيران المدني وتعديلاتها لعام 1994

- يحظر القانون الإنساني الدولي استهداف المطارات لأنها تهدد حياة المدنيين