وتأتي العملية في وقت تتحرك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن باتجاه قلب إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن اليمن رأسا على عقب، بالعودة عن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية.
يأتي ذلك في وقت كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن صور لبقايا حطام الطائرة دون طيار «المفخخة الانتحارية» التي حاولت استهداف مطار أبها.
وتبين صور بقايا الحطام أن الطائرة دون طيار المفخخة من نوع «قاصف» وهي نسخة من الطائرة دون طيار الإيرانية «أبابيل تي».
اعتداءات الحوثي الأخيرة
02 فبراير 2021:
واشنطن تبدأ إجراءات إلغاء قرار تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية»
07 فبراير 2021:
اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار «مفخختين» أطلقتهما ميليشيا الحوثي
الاعتداءات:
08 فبراير
اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة
10 فبراير
- اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا تجاه المنطقة الجنوبية
- استهداف مطار أبها عبر طائرتين بدون طيار وإصابة طائرة مدنية ونشوب حريق فيها
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون أمنوا العقوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.