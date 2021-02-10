صور.. الطائرة المستخدمة في اعتداء مطار أبها نسخة من طائرة إيرانية

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن صور لبقايا حطام الطائرة دون طيار «المفخخة الانتحارية» التي حاولت اليوم استهداف مطار أبها الدولي في الاعتداء الإرهابي الحوثي الجبان، والذي عرض حياة مئات المدنيين من مختلف الجنسيات للخطر، حيث يؤكد هذا الاعتداء الإرهابي سلوك الميليشيا الحوثية ومن يقف وراءها، مما يعد جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

وتبين صور بقايا الحطام أن الطائرة دون طيار المفخخة من نوع «قاصف» وهي نسخة من الطائرة دون طيار الإيرانية «أبابيل تي».