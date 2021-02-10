الصور الأولية للاعتداء الإرهابي الحوثي على مطار أبها

نشرت الصورة الأولية لنتيجة الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطار أبها، حيث نتج عنه حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران. وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، مضيفًا أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب، وقال: «نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين».

يأتي الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا تجاه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين، أطلقتهما الميليشيا الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. وأضاف: «سنتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني».

وتواصلت خلال الأيام الماضية إدانات دولية لاستهداف الحوثيين للأراضي السعودية، فقد أدانت الإدارة الأمريكية مساء الإثنين «هجمات الحوثيين وسلوكهم البغيض ضد المدنيين»، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: «نحن ملتزمون بدعم السعودية والدفاع عن أراضيها ضد هجمات الحوثيين».

3 هجمات منفصلة

وقبل أيام، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض 4 طائرات مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية، وكشف أن الطائرات تم اعتراضها في 3 هجمات منفصلة. كما أدانت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة باربرا وود وورد، هجمات الحوثيين المستمرة ضد السعودية، ورحبت بعودة حكومة اليمن إلى عدن لاستعادة الخدمات العامة، وأكدت دعم جهود رئيس الوزراء لتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي الذي يحتاجه اليمنيون.