واشنطن تدين الهجوم على مطار أبها السعودي

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدين الهجوم الذي استهدف مطاراً بالسعودية، وإنها ستواصل جهودها الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن عن اعتداء إرهابي نفذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطار أبها، مؤكداً السيطرة على حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، العميد الركن تركي المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن «قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الأربعاء) من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية».



