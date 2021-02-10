شيخ الأزهر: مسبار الأمل إنجاز كبير يخدم البشرية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، دولة الإمارات بوصول مسبار الأمل إلى المريخ.

وغرد شيخ الأزهر عبر حسابه في موقع ” تويتر” باللغتين العربية والإنجليزية، مشيدا بفوائد هذا الإنجاز للشباب العربي خصوصا، وللبشرية بشكل عام.

وقال:”إنجاز عربي جديد يتحقق على أرض الواقع بوصول مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ”.

وأضاف :” نهنئ دولة الإمارات بهذا الإنجاز الكبير الذي من شأنه أن يمنح الشباب العربي فرصة حقيقية للمنافسة عالميا في مجال بحوث الفضاء، وبناء أجيال قادرة على توظيف أحدث التقنيات التكنولوجية في خدمة البشرية.”

ونجح “مسبار الأمل” الإماراتي في الدخول إلى مدار الالتقاط حول الكوكب الأحمر مساء الثلاثاء بتوقيت الإمارات، منجزاً بذلك أصعب مراحل مهمته الفضائية.

وتوجت الإمارات بذلك الـ50 عاماً الأولى منذ تأسيسها عام 1971 بحدث تاريخي وعلمي غير مسبوق، ليكون هذا الإنجاز احتفالاً يليق باليوبيل الذهبي لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبوصول “مسبار الأمل” بنجاح إلى مدار المريخ، تصبح الإمارات خامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز التاريخي، ضمن مشروعها العلمي النوعي لاستكشاف الكوكب الأحمر.

وتستهدف المهمة المريخية الاستكشافية الإماراتية تقديم بيانات علمية لم يتوصل إليها الإنسان من قبل عن هذا الكوكب.

وتهدف المهمة الطموحة إلى تقديم أول صورة متكاملة للغلاف الجوي لهذا الكوكب، في مهمة تستمر لمدة سنة مريخية.

وتسعى الإمارات من خلال رحلة مسبار الأمل نحو المريخ، لتنفيذ مشروع عملاق يعزز ريادتها في عالم الفضاء، وبناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر، بحلول عام 2117، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.