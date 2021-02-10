هبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت، في حين زادت مخزونات البنزين.

وهبطت مخزونات الخام 6.6 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الخامس من فبراير إلى 469 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاعها 985 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة: إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 658 ألف برميل.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 152 ألف برميل يوميا. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.

وزادت مخزونات البنزين- وفق إدارة معلومات الطاقة- 4.3 مليون برميل إلى 256.4 مليون برميل، في حين توقع المحللون زيادة 1.8 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.7 مليون برميل إلى 161.1 مليون برميل، مقابل توقعات لانخفاض 790 ألف برميل.

وأوضح أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام زاد 216 ألف برميل يوميا، بحسب “إرم نيوز”.