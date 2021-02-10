إيقاف شاب مغربي وصل سباحة إلى سواحل سبتة المحتلة وبحوزته كمية من المخدرات

جدة - عبدالحي حسين - تمكنت صباح اليوم الأربعاء 10 فبراير الجاري، عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية، من إيقاف شاب مغربي يبلغ من العمر 18 سنة، بعد نجاحه في العبور سباحة من سواحل بليونش التابعة لعمالة المضيق الفنيدق المحادية للثغر المحتل إلى شاطئ بنزو بسبتة المحتلة,

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشاب المغربي، تم توقيفه مرتديا بذلة غطس، وبحوزته رزمة من الحشيش، يصل وزنها إلى “106” كيلوغرامات.

و تأتي هذه العملية، أياما قليلة بعد تفكيك عصابة تنشط في تهريب المخدرات من المغرب إلى سبتة المحتلة عن طريق طائرات الدرون.