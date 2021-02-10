منظمة الصحة العالمية توصي باستخدام لقاح أسترازينيكا

محمد الفلاح - الأربعاء 10 فبراير 2021

أوصت منظمة الصحة العالمية ومستشاروها العلميون باستخدام لقاح أسترازينيكا ضد مرض كوفيد- 19 برغم التقارير التي تشير إلى محدودية فعاليته في بعض الحالات.



وأصدرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة توجيهاتها اليوم الأربعاء، بعد أيام من نشر دراسة تظهر أن اللقاح يوفر حماية أقل ضد سلالة (501 واي. في 2) من فيروس كورونا المستجد التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب أفريقيا.

وأشارت إلى أن نتائج الدراسة أظهرت فعالية محدودة ضد الانواع الطفيفة من مرض كوفيد -19، لكن لا يوجد دليل على أن اللقاح لا يقي من الأعراض الشديدة.

لذلك أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام المنتج "حتى إذا كانت السلالات موجودة في بلد ما".

وأضافت منظمة الصحة العالمية، مع ذلك، أن هناك "حاجة ملحة لاتباع نهج منسق لمراقبة وتقييم السلالات وتأثيرها المحتمل على فعالية اللقاح".