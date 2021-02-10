الرئيس الأمريكي يعلن فرض عقوبات على القادة العسكريين في ميانمار

محمد الفلاح - الأربعاء 10 فبراير 2021

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن انقلاب الأول من فبراير شباط في ميانمار وأي كيانات مرتبطة بهم.



وأضاف بايدن أن واشنطن ستحدد المجموعة الأولى من الأهداف هذا الأسبوع وستفرض ضوابط مشددة على التصدير كما ستكون مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية.

وطالب بايدن قادة الانقلاب بالتخلي عن السلطة والإفراج فورا عن القيادات الديمقراطية في البلاد.