سلطنة عمان تقرر الاستمرار في إغلاق المنافذ حتى إشعار آخر

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا بسلطنة عمان، الاستمرار في إغلاق كافة المنافذ البرّية للسلطنة حتى إشعارٍ آخر، باستثناء مرور الشاحنات.
وقررت اللجنة غلق الشواطئ والمنتزهات والحدائق العامة في كافة محافظات السلطنة ابتداءً من يوم الخميس الموافق 11 فبراير 2021م ولمدة أسبوعين، والتأكيد على منع التجمعات بكافة أنواعها في الاستراحات والمزارع والمخيمات الشتوية والعزب وغيرها.
وأوصت اللجنة بتجنّب تجمّعات العوائل في المنازل وغيرها من الأماكن الخاصة، وتقليص الدخول إلى صالات المراجعين الحكومية والخاصة، وتقليص دخول مرتادي المراكز والمحلات التجارية والأسواق والمطاعم والمقاهي ومقاهي تقديم الشيشة والصالات الرياضية المغلقة الى 50% من طاقتها الاستيعابية ابتداءً من صباح يوم الجمعة الموافق 12 فبراير 2021م حتى إشعار آخر.
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