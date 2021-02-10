سلالتان جديدتان فـي بريطانيا .. والفيروس يفضل درجات الحرارة الباردة

■ البحرين تجيز الاستخدام الطارئ للقاح «سبوتنيك 5»

■ تحذير من وضع صحي مقلق فـي العراق

■ أكثر من ألفي إصابة فـي المدارس السورية

■ الأردن يمدد حظر الرحلات مع بريطانيا

■ النمسا تشدد إجراءات مغادرة ولاية تيرول

■ روسيا تعلن إجراء 105 ملايين اختبار كورونا

■ كمبوديا تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

■ الجائحة تتسبب بانخفاض معدل المواليد فـي الصين

■ كوريا الجنوبية توافق على استخدام لقاح أسترازينيكا

لندن ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

قالت لجنة علمية استشارية تابعة للحكومة البريطانية إنه تم تحديد سلالتين جديدتين لفيروس كورونا في إنجلترا، صنفت إحداهما على أنها “مبعث قلق”، لهما بعض أوجه الشبه مع السلالتين اللتين ظهرتا في جنوب إفريقيا والبرازيل. وصنفت المجموعة الاستشارية لمخاطر فيروسات الجهاز التنفسي الجديدة والناشئة إحدى السلالتين والتي رصدت أولا في بريستول على أنها “سلالة مبعث قلق”. كما صنفت المجموعة السلالة الأخرى التي رصدت أولا في ليفربول على أنها “سلالة قيد البحث”. وتحتوي السلالتان الجديدتان على تحور يطلق عليه “إي 484 كيه” والذي يحدث على البروتين الشوكي للفيروس وهو نفس التغير الذي رُصد في السلالتين في جنوب إفريقيا والبرازيل وأثار قلقا على مستوى العالم.

ورصدت هيئة الصحة العامة في إنجلترا الآن 76 حالة إصابة بالسلالتين الجديدتين، لكنها على ثقة بأن اللقاحات ستنجح في التعامل معهما. من جهة أخرى، نقلت وسائل الإعلام الروسية عن وزارة الصحة، أن فيروس كورونا المستجد يفضل درجات الحرارة الباردة. وأشارت وزارة الصحة الروسية أن فيروس كورونا المستجد قادر على العيش في وسط جاف 3 أيام بشرط أن تكون درجة حرارة الغرفة (20 ـ 25 درجة مئوية)، كما يعيش فيروس كورونا في وسط سائل ما يصل إلى 7 أيام. فيما يمكن أن يعيش الفيروس أكثر من 14 يوما، في حال انخفضت درجات الحرارة إلى أربعة درجات مئوية. ولا يناسب فيروس كورونا درجات الحرارة العالية، حيث يعيش يوما واحدا فقط في درجة حرارة 37 درجة مئوية، ويعطل نشاطه خلال 45 دقيقة في درجة حرارة 56 درجة مئوية ويعيش خمس دقائق فقط عند درجة حرارة 70 درجة مئوية. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا حول العالم 107 ملايين و 492 ألفا و 900 حالة.

خليجيا، قال تلفزيون البحرين عبر حسابه على تويتر إن البحرين أجازت استخدام لقاح (سبوتنيك5) الروسي للاستخدام الطارئ. إلى ذلك، حذرت وزارة الصحة والبيئة العراقية من حالة التراخي والاستهانة بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس مضيفة أن المؤشرات الوبائية في العراق تشير إلى أن الوضع الوبائي للفيروس أصبح مقلقا جدا. في مصر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 وفاة، فيما أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا. في سوريا كشفت مديرة الصحة المدرسية بوزارة التربية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الطلاب والكادر التعليمي، حيث بلغ عدد المصابين 2177 مصابا. بدوره أعلن الأردن استمرار حظر الرحلات الجوية مع بريطانيا، للحيلولة دون تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا. من جهته قال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي إن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد طلبت التمديد في قيود الحجر الصحي الجزئي المرتبطة بالوباء لثلاثة أسابيع أخرى .

دوليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 61 حالة وفاة و 7585 إصابة جديدة بالفيروس. في النمسا أعلن المستشار زباستيان كورتس فرض إجراءات مشددة لمكافحة انتشار سلالات فيروس كورونا الجديدة في ولاية تيرول. وأوضح كورتس أنه سيحظر مغادرة الولاية اعتبارا من غد الجمعة ولمدة عشرة أيام إلا بعد تقديم نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا. في روسيا أعلنت الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك أنه تم إجراء أكثر من 105 ملايين اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال فترة تفشي الوباء، وخلال الـ24 ساعة الأخيرة تم إجراء 214 ألف اختبار. بدورها بدأت كمبوديا حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا وكان نجل رئيس وزراء كمبوديا أول شخص يحصل على اللقاح.

آسيويا، كشفت وزارة الأمن العام في الصين أن عدد المواليد تراجع 15 بالمئة في 2020 مقارنة بالعام السابق، وذلك مع ظهور فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد وقرارات تكوين الأسرة. من جهتها وافقت وكالة سلامة الأدوية الكورية الجنوبية على استخدام لقاح “أسترازينيكا” ضد فيروس كورونا لجميع البالغين، ومن بينهم من يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر، وذلك في ظل جدل حول فعاليته. إفريقيا، أعلن وزير الصحة الجنوب إفريقي أنه سوف يتم استئناف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح جونسون اند جونسون، عقب أن تأكد أن لقاح استرازينيكا أقل فعالية ضد السلالة الجديدة المنتشرة في جنوب إفريقيا.