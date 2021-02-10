تقرير سري لـ"الطاقة الذرية" بشأن يورانيوم إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الأربعاء، إن تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد أن إيران أنتجت كمية محدودة من معدن اليورانيوم في 8 فبراير/شباط الجاري.

وكشف التقرير أن تلك العملية تمت بعد بعد استيراد معدات جديدة لمنشأة نووية بمحافظة أصفهان.



وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن موقف الرئيس جو بايدن تجاه إيران واضح ويتمثل في ضرورة عودتها للالتزام الكامل بالاتفاق النووي كشرط لحدوث أي تقدم في سياستنا تجاهها.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % بالمخالفة للاتفاق النووي مع الدول الكبرى.

وقالت الوكالة إن المفتشين يراقبون الأنشطة في منشأة فوردو الإيرانية للتخصيب.