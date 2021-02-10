حزب الله يهدد المعارضين.. مخاوف من موجة اغتيالات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستمر حملات التهديد ضد معارضي حزب الله منذ اغتيال الكاتب لقمان سليم الأسبوع الماضي حيث وجهت أصابع الاتهام بشكل مباشر لمليشيا الحزب

وكان آخر هذه الحملات اليوم الأربعاء مع نشر لائحة بأسماء معارضين للحزب من شخصيات سياسية وإعلاميين وناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، مرفقة بعبارة "من يشترى بالرخيص سيأتي يوم ويباع بالرخيص".

وفي موازاة ذلك تم اطلاق هاشتاق بعنوان "إعلام الحقارة بأمر السفارة"، في إشارة إلى السفارة الأمريكية في بيروت.



والأسماء التي تضمنتهم اللائحة هم، الإعلاميون: مارسيل غانم وديما صادق وديانا مقلد وعلي الأمين ونديم قطيش وجيري ماهر ورامي الأمين ولونا صفوان، إضافة إلى الدكتور مكرم رباح والدكتورة منى فياض، وجميعهم معروفون بمواقفهم المناوئة ضد حزب الله.

من جانبه رد نديم قطيش، على هذه اللائحة التي نشرها على حسابه على "تويتر" قائلا "وفق معلوماتي فحسن نصرالله، أمين عام حزب الله، تم شراؤه بـ 1300 دولار شهريا، هكذا حسبما هو قال وأقرّ أيضا أن صواريخه ورواتبه وطعامه ومشربه من إيران"، وتوجه له بالقول "فليسكت عميل السفارات الأول".

من جهتها، قالت الدكتورة منى فياض التي أدرج أسمها ضمن الأسماء لـ "العين الاخبارية" إن "حزب الله يزعم بشكل دائم أنه ليس وراء هذه الحملات الإلكترونية، لكننا نحن ندرك تماما أن تلك الحملات بتكليف منه".

وأضافت أن "من يقوم بهذه الحملات هم أشخاص محسوبون على حزب الله"، مشيرةً إلى أن "ما يقومون به دليل على تدهور قيمهم التي يزعمون أنها دينية وهي لا تمت للدين بصلة".

وتابعت فياض:"لن نخاف"، معتبرة أنه مع اغتيال لقمان سليم الأسبوع الماضي يبدو أن موجة اغتيالات جديدة ستبدأ في لبنان على غرار ما حصل في الثمانينات وعام 2005.

واستطردت :" المطلوب اليوم في لبنان هو تحريرها من إيران وبعدها نطالب بمحاربة الفساد لأن ذلك لن يتحقق ما دام حزب الله يسيطر على أمور البلاد".

ولم تكن الحملة التي انطلقت تحت هاشتاق "إعلام الحقارة بأمر السفارة" منفصلة عن هذه اللائحة، إذ ترافقت التعليقات التي اعتمدته على تخوين هؤلاء الأشخاص المعروفين بمعارضتهم لحزب الله، وهو ما رأى فيها المعارضون استكمالا للحملات التي يقوم بها حزب الله وجمهوره، والتي كانت قد بدأت مع اغتيال لقمان سليم.



وفي هذا الصدد، كتب الاعلامي سلمان عنداري على حسابه قائلا إن "الجيوش الإلكترونية لا تهدأ.. تهديدات وخطاب كراهية على مدار الساعة ضد من يرفع الصوت ويحكي الحقائق وضد من يعارض ويسأل. مثيرون للشفقة!".

بدوره قال كتب الناشط السياسي مارك ضو عبر "تويتر" ساخرا من الهاشتاق، وقال :"هذا ينطبق على المنار (القناة التابعة لحزب الله) وجريدة الأخبار (المحسوبة على حزب الله) تماما بالنسبة للسفارة الإيرانية".

أما الناشط طارق أبو صالح، فقال على "تويتر" ، إن "جمهور الحزب الإلهي أطلقوا حملة تخوين وتهديد، ويبدون استغرابهم كيف اتهمنا الحزب باغتيال لقمان معتبرين أنها مؤامرة كونية؟.

وتسائل "كيف ستتعاملون مع معظم الشعب الذي لا يرى فيكم إلا آلة القتل؟".

والأسبوع الماضي، وجد لقمان سليم مقتولا في منطقة الجنوب الخاضعة لسيطرة حزب الله وهو المعروف بمواقفه المعارضة له.

ولاقى اغتياله إدانات واسعة لبنانية ودولية مع تأكيدات على ضرورة إجراء تحقيق شفاف والوصول إلى حقيقة الجهة التي نفذت عملية اغتياله.