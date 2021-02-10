حكومة السودان تؤدي اليمين. برنامج إنقاذ من 5 أولويات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدت الحكومة السودانية الجديدة، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيسي مجلس السيادة والوزراء ورئيس القضاء.

وستبدأ الحكومة الجديدة، التي تتألف من 26 حقيبة وزارية، مهامها ببرنامج قوامه 5 محاور في مقدمتها الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ اتفاق السلام.

وتخلف وزير التنمية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح الذي تقدم باستقالته فور إعلانه بالتشكيل الجديد، وذلك إثر خلافات بحركة العدل والمساواة التي يتبع لها، والتي كانت ترغب في إسناد هذه الحقيبة لشخص آخر.





وجرت مراسم القسم في القصر الرئاسي بالخرطوم وسط أجواء توافقية، وتأهب في الشارع السوداني الذي تنعقد آماله على التشكيلة الجديدة في معالجة الأزمات التي تلاحقه.

ويأتي التشكيل الوزاري الحالي الذي جرى إعلانه، الإثنين الماضي، بعد طول إنتظار، استجابة لاتفاق السلام الذي تم توقيعه في جوبا أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتم تمثيل قادة الكفاح المسلح لأول مرة.





ويعول السودانيون على هذه الحكومة لتشكل طوق نجاة لثورتهم التي تواجه تربص عال من فلول نظام الإخوان البائد وعدد من الكيانات المعادية.

وتعهد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بأن مسيرة الثورة مستمرة ولن تتوقف لأي سبب كان.

وشدد البرهان، خلال كلمة عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، على ضرورة تماسك ووحدة القوى الوطنية في السودان.





وجدد البرهان تعهده باستكمال أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، قائلا: إن "قطار التغيير لم يتوقف، وسيستمر بحماية الشعب السوداني".

بدوره، أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن "الحكومة الجديدة تشكل أكبر تحالف سياسي في تاريخ البلاد".

وقال حمدوك عقب أداء القسم "نحن مكلفون بإخراج السودان من تحديات معقدة".





وشدد على أن "الحكومة الجديدة، تمثل أعظم تحالف سياسي عريض في السودان لديه القدرة على إنقاذ البلاد ووضع اللبنات الأساسية لتجنبها شرور الانهيار".

وذكر أن "الحكومة الجديدة قادرة على معالجة التحديات في مقبل الأيام".

ولفت إلى "إمكانية الاتفاق على برنامج يركز على معالجة القضايا الأساسية في البلاد".





وفي السياق، قال وزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف إن الحكومة الجديدة ستركز على 5 أولويات رئيسية، يأتي في مقدمتها إصلاح الوضع الاقتصادي وتحسين معاش المواطنين كأولوية.

وشدد في تصريحات نيابة عن الوزراء عقب مراسم اليمين الدستورية، أن الحكومة ستتولى مهمة تنفيذ اتفاق السلام وإكماله بضم الحركات غير الموقعة، بجانب إصلاح الأجهزة العسكرية وتحقيق العدالة والأمن، والمضي بالانتقال وصولا للمؤتمر الدستوري والانتخابات.

وأوضح أن هذا البرنامج سيتم التوقيع عليه قريبا ليكون هاديا للحكومة تعمل على تطبيقه.

وقال إن "الحكومةالسودانية ستتبع منهج الشفافية والصدق مع المواطن وتمليكه الحقائق من خلال نزول الوزراء للشارع".