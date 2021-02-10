شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي يعلن فرض عقوبات على القادة العسكريين في ميانمار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن انقلاب الأول من فبراير شباط في ميانمار وأي كيانات مرتبطة بهم.



وأضاف بايدن أن واشنطن ستحدد المجموعة الأولى من الأهداف هذا الأسبوع وستفرض ضوابط مشددة على التصدير كما ستكون مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية.

وطالب بايدن قادة الانقلاب بالتخلي عن السلطة والإفراج فورا عن القيادات الديمقراطية في البلاد.