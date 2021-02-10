قرقاش يغادر وزارة الخارجية الإماراتية

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وكتب ابن راشد على حسابه بموقع تويتر «أجرينا تعديلا وزاريا مصغرا في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد (ولي عهد أبوظبي)، حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيرا دولة... ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد، إجراء تعديل وزاري في الخارجية الإماراتية، غادر بموجبه وزير الشؤون الخارجية أنور قرقاش منصبه.وكتب ابن راشد على حسابه بموقع تويتر «أجرينا تعديلا وزاريا مصغرا في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد (ولي عهد أبوظبي)، حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيرا دولة... ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة».

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