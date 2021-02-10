شكرا لقرائتكم خبر السيسي أول المتصلين بالرئيس الليبي الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، هو الأول بين القادة العرب، هنأه خلاله بمناسبة اختياره لهذا المنصب.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي أعرب عن تطلعه لأن يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة بداية عهد جديد تعمل فيه كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد، مؤكدا مواصلة مصر تقديم الدعم والمساندة لصالح الأشقاء الليبيين سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني أو العسكري.

ونوه المتحدث إلى تأكيد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية الراسخة مع مصر، والحرص على تدعيم تلك العلاقات.