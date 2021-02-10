السيسي أول المتصلين بالرئيس الليبي الجديد

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وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي أعرب عن تطلعه لأن يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة بداية عهد جديد تعمل فيه كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد، مؤكدا مواصلة مصر تقديم الدعم والمساندة لصالح الأشقاء الليبيين سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني أو العسكري.ونوه المتحدث إلى تأكيد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية الراسخة مع مصر، والحرص على تدعيم تلك العلاقات.
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